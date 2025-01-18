Хуситы атаковали баллистической ракетой здание Минобороны Израиля

Йеменские шииты из группировки «Ансар Алла» (известные как хуситы) заявили об атаке баллистической ракетой по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Сообщение пресс-службы группировки передает ТАСС.

По данным Армии обороны Израиля, с территории Йемена была запущена одна баллистическая ракета, которая была успешно сбита. При этом никто не пострадал.

До этого хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США USS Harry Truman в Красном море.

17 января движение «Ансар Алла» заявило о массированных атаках на юг и центр Израиля. Они провели военную операцию, нацеленную на жизненно важные объекты Израиля в районе Умм ар-Рашраш. По их словам, операция была проведена с использованием четырех крылатых ракет и успешно достигла своих целей.