Военные КНР впервые за шесть лет посетили Японию

Высокопоставленные представители командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) посетили Японию впервые с 2019 года.

Об этом сообщил японский министр обороны Гэн Накатани в интервью NHK.

Он уточнил, что китайская делегация состояла из шести высоких должностных лиц Восточного боевого командования НОАК, которое граничит с Тайванем.

«Мы ясно донесли серьёзную обеспокоенность в связи с ростом военной активности КНР вокруг нашего государства», — заявил Накатани.

Министр добавил, что обе стороны согласились на необходимость поддержания связи и продолжения диалога между Пекином и Токио в военной сфере.

Он также подчеркнул, что первый визит представителей НОАК в Японию за шесть лет имеет важное значение для конструктивного и стабильного развития двусторонних отношений.

Ранее Япония и Китай продали рекордный объём гособлигаций США в третьем квартале года.