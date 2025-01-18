NHK: военные КНР впервые за шесть лет посетили Японию
Высокопоставленные представители командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) посетили Японию впервые с 2019 года.
Об этом сообщил японский министр обороны Гэн Накатани в интервью NHK.
Он уточнил, что китайская делегация состояла из шести высоких должностных лиц Восточного боевого командования НОАК, которое граничит с Тайванем.
«Мы ясно донесли серьёзную обеспокоенность в связи с ростом военной активности КНР вокруг нашего государства», — заявил Накатани.
Министр добавил, что обе стороны согласились на необходимость поддержания связи и продолжения диалога между Пекином и Токио в военной сфере.
Он также подчеркнул, что первый визит представителей НОАК в Японию за шесть лет имеет важное значение для конструктивного и стабильного развития двусторонних отношений.
Ранее Япония и Китай продали рекордный объём гособлигаций США в третьем квартале года.