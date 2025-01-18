Корабли НАТО начали патрулирование в Балтике

Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) для повышения осведомленности альянса в регионе. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

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14 января в Хельсинки состоялся саммит стран-членов НАТО Балтийского региона с участием генерального секретаря организации Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам мероприятия указано, что альянс начинает миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), которая позволит улучшить осведомленность военного блока на Балтике.

18 января натовские военные корабли начали патрулирование Балтийского моря в рамках операции «Балтийский страж». Часть кораблей спустили якоря в Минной гавани в столице Эстонии Таллине. Там же встали на якорь два корабля альянса, принимающие участие в патрулировании региона. Возглавляет эскадру фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп».

Коммодор военно-морских сил Нидерландов Арьена Варнаар заявил, что войска НАТО следят за ситуацией, и если произойдет «что-то странное», они будут готовы реагировать.