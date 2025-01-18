Ватикан помог России вернуть раненых пленных с Украины

Ватикан помог России вернуть на родину два с половиной десятка раненых военнослужащих, оказавшихся в плену на Украине. Об этом рассказала в своем официальном Татьяна Москалькова.

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По ее словам, Святой Престол оказал непосредственное содействие в репатриации пленных, среди которых были и тяжелораненые.

«Возвращение на Родину 25 раненых и тяжелобольных российских военнопленных с территории Украины, когда противоположные стороны отдают пленных без каких-либо условий, без процедуры обмена, состоялось 15 января», — написала Москалькова.

В октябре 2024 года спецпосланник Папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, а также с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Среди прочего на встрече обсуждали вопросы воссоединения семей и возвращения раненых.