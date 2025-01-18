Минобороны Грузии анонсировало военные учения со странами НАТО в 2025 году, сообщение передает пресс-служба ведомства. В стране на этой неделе с визитом находится новый командующий Центром подготовки объединенных сил НАТО генерал-майор Богдан Ритцерски.

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Во время визита в Совместный центр подготовки и оценки НАТО — Грузия в Крцаниси обсуждались учения «НАТО — Грузия 2025», запланированные в Грузии в этом году. Было отмечено многолетнее плодотворное сотрудничество между учебными центрами НАТО и Грузии, — говорится в сообщении.

Накануне посольство Италии в Грузии сообщило, что маневры пройдут 28 апреля — 8 мая. В них примут участие военные из Азербайджана, Албании, Болгарии, Германии, Греции, Франции, Венгрии, Польши, Словакии, Турции и США. Кроме того, предусмотрено участие Армении в качестве наблюдателя.

Ранее глава грузинского кабмина Ираклий Кобахидзе, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы усилении «агрессии» России, заявил, что французскому лидеру нужно следить за Украиной, а не лгать о Грузии и России. Премьер заметил, что Запад спонсирует Киев для уничтожения страны.

Кроме того, стало известно, что бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует продвигать идею о необходимости войны республики с Россией. Издание AntiDiplomatico допустило, что политик будет заниматься этим на научных конференциях в качестве стипендиата американского Института Маккейна.