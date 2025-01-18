В Румынии заявили, что нашли фрагменты российского БПЛА

Минобороны Румынии заявило, что в уезде Тулча обнаружены фрагменты беспилотника российского производства. Материального ущерба не зафиксировано, передает РИА Новости.

В Румынии межведомственная группа завершила расследование, связанное с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны. Накануне фиксировались удары беспилотников по территории Украины, и в Бухаресте заявили, что один из БПЛА упал на их приграничной территории.

В субботу огласке преданы первые выводы. Утверждается, что обломки беспилотника «Герань» российского производства упали в районе населенных пунктов Чаталкей, Тудор Владимиреску и Килия Веке.

«В результате падения обломков беспилотника элементы инфраструктуры не пострадали, материального ущерба не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что все инциденты с беспилотниками на территории страны являются случайными, намерений атаковать Румынию не зафиксировано.