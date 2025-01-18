Рогов: ВС РФ перерезали железную дорогу Красноармейск – Днепропетровск

Российские войска, войдя в села Котлино и Удачное на западе Донецкой народной республики, перерезали железную дорогу Красноармейск – Днепропетровск, а также трассу между городом и Днепропетровской областью. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На сегодня железная дорога и трасса перерезаны нашими войсками», — сказал чиновник.

По его словам, украинские военные больше не могут беспрепятственно использовать дорогу и трассу.

18 января Рогов сообщил, что Вооруженные силы России вошли в села Котлино и Удачное, за них начались бои.

17 января украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль три населенных пункта в ДНР. Речь шла о селах Ясеновое, Славянка и Песчаное.