ФРГ может развернуть еще пять бригад в НАТО

ФРГ может развернуть еще пять бригад общей численностью 25 тыс. человек в рамках НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус в интервью для Süddeutsche Zeitung.

© Газета.Ru

«Одной только Германии по возможности надо будет предоставить НАТО пять дополнительных бригад с 25 тысячами солдат - плюс соответствующее вооружение. Подробности пока еще не определены», — заявил он.

Развертывание этих сил обойдется бюджету в несколько миллиардов евро, что нарастит расходы страны на оборону с 2 до 3% ВВП.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок ушла с заседания после отказа канцлера Олафа Шольца от новой помощи Киеву.

Председатель правительства Германии ветировал проект выделения военной помощи, над которым ведомство Бербок совместно с министерством обороны работало на протяжение нескольких месяцев. В новый пакет должны были войти три дополнительные зенитные батареи IRIS-T, партия управляемых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, десять гаубиц и артиллерийские боеприпасы. Глава МО ФРГ Борис Писториус и Бербок настаивали на одобрении пакета до выборов в бундестаг 23 февраля.