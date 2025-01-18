Вооруженные силы (ВС) России вошли в село Удачное в западной части Донецкой народной республики (ДНР), начались бои за его освобождение. Об этом сообщил Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он уточнил, что населенный пункт расположен в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. В настоящее время идут бои в восточной части села.

До этого Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили украинских военных из Времевки. По его словам, в настоящий момент в населенном пункте проводится зачистка от оставшихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС России вошли в село Зверево южнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, за освобождение населенного пункта начались бои.