В РСМД назвали причину отсутствия переговоров между Россией и США

Россия не планирует вести переговоры с США об отношениях двух стран, пока Вашингтон продолжает оказывать Киеву масштабную военную и финансовую поддержку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева.

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По словам Тимофеева, пока принципиальные вопросы безопасности РФ не будут решены, Москва не готова обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни какие-либо другие вопросы. Он также добавил, что избранный президент США Дональд Трамп «понимает, что из украинского кризиса надо вылезать», но выразил сомнение в степени его способности «идти на уступки».

Ранее глава РСМД спрогнозировал срок действия западных санкций, введенных в отношении России. По его мнению, их отмены не стоит ожидать даже в случае преодоления политических разногласий.