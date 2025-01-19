За ночь над Россией сбили два украинских дрона

Минувшей ночью российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

© ТК «Звезда»

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника. Вражеские дроны сбили в Белгородской и Брянской областях.

Напомним, прошлой ночью ВС РФ уничтожили 46 БПЛА. Беспилотники перехватили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской и Тульской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.