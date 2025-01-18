Марочко рассказал об успехах российских военных в Часовом Яре

Значительная часть Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) находится под контролем российских войск. Об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ ТАСС рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

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«Касаемо населенного пункта Часов Яр, то здесь есть значительные успехи у наших подразделений. (...) Львиная доля населенного пункта уже перешла под контроль российских войск», — подтвердил он.

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По словам эксперта, ВС РФ «очень серьезно» закрепились в южной части населенного пункта. Кроме того, Марочко отметил успехи российских сил на северо-востоке Часова Яра.

«Причем мы продвигаемся не только в самом Часовом Яре, но и в его окрестностях. Буквально недавно пала основная точка сопротивления, которая была в Часовом Яре — огнеупорный завод», — отметил он.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились тактического преимущества на сватовско-кременском направлении в районе населенного пункта Макеевка на территории ЛНР.