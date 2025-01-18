Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправой за выход из Курахово

Последние военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые оставались в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), оказались под угрозой огня за попытку отхода. Об этом РИА Новости сообщил один из украинских пленных Игорь Войтко.

Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправой за выход из Курахово
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По его словам, солдат предупредили, что обочина, а также сам населенный пункт были заминированы.

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«Только с разрешением куратора мы могли выдвинуться обратно (...) Я категорически еще раз настоял, что если до двух часов дня вы ничего не предпримите, я буду выводить людей. Мне сказали так: "Если ты начнешь это движение, вас просто накроют. Добро на вывод я не даю"», - вспоминает он.

6 января 2025 года Минобороны России сообщило, что российские войска полностью взяли город Курахово в ДНР. По данным оборонного ведомства, город обороняли более 15 тысяч украинских солдат.

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