Армии Великобритании было бы выгодно создать в своем составе украинский полк для решения собственных кадровых проблем. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Генри Хилл.

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По его мнению, это также позволило бы окупить инвестиции в военную помощь Киеву. В связи с этим он предложил создать бригаду «варягов-перевертышей», которая стала бы «украинским аналогом бригады гуркхов».

«Постоянное добровольческое подразделение из граждан Украины в составе наших собственных Вооруженных сил стало бы наиболее ощутимым выражением нашего военного союза и послужило бы очевидной потребности Великобритании», — говорится в статье.

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Хилл также отметил, что иностранные подразделения, завербованные из-за рубежа, часто отличаются высокой репутацией и качеством. При этом он указал, что подобная практика есть в других странах. В частности, он напомнил, что во Франции существует знаменитый иностранный легион.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о так называемом столетнем партнерстве. Утверждается, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере и обеспечить дальнейшую военную помощь Киеву.