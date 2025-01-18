Рогов заявил о зачистке Времевки российскими войсками

Вооруженные силы (ВС) России выбили украинских военных из Времевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Он добавил, что в настоящий момент в населенном пункте проводится зачистка от оставшихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские силы взяли под контроль Времевку в ДНР

Ранее украинский военнослужащий с позывным Мучной подтвердил, что бойцы ВС РФ установили контроль над населенным пунктом. Он указал, что в селе перед мостом через реку Мокрые Ялы появился триколор. Военный также выразил опасения, что российские подразделения форсируют водную преграду и с севера и юга возьмут в клещи позиции ВСУ на противоположном берегу.

До этого сообщалось, что за три дня боестолкновений во Времевке удалось зачистить примерно 600 строений. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили более 70 украинских бойцов и взяли в плен до взвода личного состава противника.