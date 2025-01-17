Писториус назвал траты на оборону недостаточными

Военные расходы в 2% от ВВП страны, которого НАТО требует от входящих в альянс государств, являются недостаточными. Такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает РИА Новости.

Он указал, что мнение о недостаточности трат на оборону в размере 2% от ВВП является общим для многих в Европе. При этом, по словам Писториуса, выполнение конкретных целей по наращиванию потенциала сдерживания является более важным аспектом, чем процентные показатели.

«Это должно быть ориентиром для всех нас. И если это будет стоить 3%, то это будет стоить 3% или больше. Главное — это цель», — отметил он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении потребовать от стран НАТО увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя его слова, заявил, что Берлин продолжит выделять на это 2%. По его словам, такое повышение возможно только при значительном увеличении налогов или сокращении расходов на многие вещи, которые важны для Германии.