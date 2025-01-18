Сотрудники киевского хостела отказались обслуживать украинских офицеров. Об этом сообщил спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук на своей странице в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Он рассказал, что вместе с двумя сослуживцами хотел пообедать в столовой одного из столичных хостелов, но их не пустили. По словам Плетенчука, администратор объяснила свое решение тем, что «военные опасны». Он добавил, что на просьбу дать номер руководителя девушка ответила отказом.

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Ранее украинский военнослужащий заявил, что граждане стали меньше поддерживать армию из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По его словам, украинцы верят, что после вступления Трампа в должность президента «война кончится за один день».

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.