В ВСУ заявили о необходимости срочно закончить конфликт

Военные ВСУ на закрытой встрече с председателем парламента Русланом Стефанчуком намекнули, что конфликт необходимо завершить в первой половине 2025 года. Об этом после встречи с украинскими бойцами сообщил депутат Верховной рады Анатолий Бурмич, передает «Московский комсомолец».

По его словам, мирное соглашение не может быть достигнуто без компромиссов, поскольку в ином случае российские военные «просто продолжат идти».

«Хватит у нас ресурсов или нет? Я не могу этот вопрос озвучивать, но коротко могу сказать, что позавчера на встрече со Стефанчуком военные указали на важность завершения войны в ближайшие месяцы», — сказал Бурмич.

Он отметил, что свои слова бойцы ВСУ объяснили нехваткой ресурсов, вооружений и внешней поддержки.