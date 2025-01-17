Российские войска вошли в Зверево

Вооруженные силы (ВС) России вошли в село Зверево южнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Российские войска вошли в Зверево
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Он добавил, что за освобождение населенного пункта начались бои. Также, по словам Рогова, Зверево фактически является ближайшим пригородом Красноармейска.

Ранее он сообщил, что подразделения ВС РФ вошли в село Котлино южнее Красноармейска. Как утверждает Рогов, в населенном пункте идут бои, а через само Котлино проходят дороги, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью.