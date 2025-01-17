Зеленский посмертно наградил бойца ВСУ, проигравшего в схватке с Героем России

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил бойца ВСУ, проигравшем ножевой бой Герою России Андрею Григорьеву.

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Об этом он сообщил своем официальном Телеграм-канале.

"Звание Героя Украины присвоено старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск. Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня", - написал он.

Напомним, драматичная рукопашная схватка, кадры которой увидел весь мир, произошла в ноябре 2024 года у села Трудовое. Ефрейтор 39-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Григорьев с позывным "Тута" вступил в бой с физически более сильным противником и вопреки всему победил. Умирая, солдат ВСУ назвал "Туту" "лучшим в мире бойцом".

После, тяжелораненый штурмовик один удерживал позиции, отбивая атаки ВСУ и ведя партизанскую деятельность под носом у врага. В январе Андрею Григорьеву было присвоено звание Героя России.