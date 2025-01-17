В Германии рассказали о «загадочном ЗРК» Киева

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Gravehawk, который Великобритания передала Киеву, сможет использовать серийные ракеты класса «воздух-воздух». Особенности системы раскрыло немецкое издание Defence Network.

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Отмечается, что два ЗРК уже испытали на Украине, а еще 15 единиц Лондон планирует передать в рамках пакета военной помощи. Gravehawk разработали британские специалисты. ЗРК на шасси трехосного грузовика SupaCat HMT использует серийные авиационные ракеты малой дальности вместо специализированных зенитных ракет.

Ранее в сети появилось видео, демонстрирующее загадочный ЗРК на шасси грузовика с ракетами AIM-132 ASRAAM на территории Украины. Считается, что в дальнейшем ЗРК Gravehawk будет использовать имеющиеся в распоряжении Киева авиационные ракеты Р-73.

«Эта дешевая система предназначена для борьбы с роями беспилотников, которые являются одной из основных угроз нынешней войны», — пишет издание.

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В декабре появились фотографии ЗРК «Оса-АКМ» Вооруженных сил Украины, который вооружили ракетами Р-73 из-за дефицита стандартных боеприпасов. Дальность ракеты при стрельбе с земли оценивают в 10-15 километров.