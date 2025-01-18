ВС России ударили по объектам ВПК Украины

Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что действия ВС РФ стали ответами на обстрелы украинскими войсками гражданской инфраструктуры в Белгородской области.

В Минобороны РФ уточнили, что среди предприятий ВПК Украины было поражено конструкторскому бюро «Луч», где производят управляемые ракеты высокой дальности «Нептун». Все намеченные цели были поражены.

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что утром 18 января был зафиксирован прилет российской ракеты в районе киевской станции метро «Лукьяновская». Примерно там и располагается бюро «Луч». При этом в Вооруженных силах Украины (ВСУ) утверждают, что прямого попадания не было. По их данным, ракета была сбита и только ее осколки попали по Лукьяновке.

16 января украинские войска предприняли попытку нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области. В минобороны заявили, что все ракеты были сбиты.