Минобороны пообещало ответ на удар ATACMS по Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть американских ракет ATACMS, запущенных с Украины по Белгородской области. Будут предприняты меры по нанесению ответного удара, сообщило сегодня Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, атака ВСУ американскими ракетами по объектам в Белгородской области была совершена 16 января.

«В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара», - подчеркивается в сообщении.

Стало известно, как ВСУ пытаются прорвать ПВО при ударе ATACMS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отметил, что в ходе обстрела по поселкам Новосадовый, Октябрьский, Разумное и селу Беловское Вооруженными силами Украины были выпущены шесть боеприпасов, а также системой ПВО сбиты два беспилотника. Также были обстреляны еще ряд сел и город Шебекино.

Напомним, что 14 января ВСУ попытались атаковать промышленные объекты в разных регионах России. И, по данным СМИ, украинцы опасаются ответного применения ракеты «Орешник» Россией. Пользователи соцсетей считают, что ответ ВС РФ будет «жарким».