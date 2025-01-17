Франция обвинила Россию в попытке устрашения самолета-разведчика

Франция считает агрессивным и неприемлемым наведение Россией ПВО на французский самолет-разведчик, который находился в небе над Балтийским морем. Об этом министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню написал на своей странице в социальной сети X.

«В ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России. Он осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400», — написал он.

Министр уточнил, что французская армия будет продолжать защищать свободу судоходства в международных воздушных и морских пространствах.

Стало известно, как ВСУ пытаются прорвать ПВО при ударе ATACMS

Ранее стало известно, что первый вотум недоверия правительству премьер-министра Франции Франсуа Байру провалился. Против вотума недоверия, инициированного левыми силами, проголосовало правое «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен, что не позволило набрать достаточное количество голосов.