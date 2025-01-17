Стало известно, как ВСУ пытаются прорвать ПВО при ударе ATACMS

Военный эксперт Алексей Леонков раскрыл, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать российскую систему ПВО при нанесении ракетных ударов. Как сообщает News.ru, он отметил, что перед запуском средств воздушного нападения противник рассчитывает, сколько единиц ракет потребуется, чтобы прорвать оборону.

По его словам, систем всегда хватает, однако противник пытается превзойти их возможности. Космическая и радиотехническая разведки стараются установить, какие комплексы ПВО находятся на линии боевого соприкосновения или в тылу, а при массированных ударах Киев рассчитывает, чтобы хотя-бы часть беспилотников и снарядов прорвались через заслон.

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«Это в принципе нормальная практика действий противника. Это было и будет всегда — рассчитывать наряд средств воздушного нападения, который кратно превосходит возможности ЗРК, обороняющих участок линии боевого соприкосновения, — заключил Леонков.

Ранее СМИ сообщили, что 16 января ВСУ атаковали Белгородскую область ракетами ATACMS. Все цели были уничтожены, но упавшие обломки якобы повредили несколько зданий. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в Белгороде, Белгородском районе и других районах за минувшие сутки, но не уточнял тип использованных боеприпасов.