Минобороны сообщило о попытке прорыва ВСУ в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотели вырваться из зоны блокирования в Курской области. Сообщение Минобороны России передает ТАСС.

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По данным военного ведомства, украинские войска попытались совершить прорыв в направлении населенного пункта Бердин. На их пути оказались военнослужащие Воздушно-десантных войск и бойцы спецназа «Ахмат».

17 января стало известно о переброске резервов ВСУ в Курскую область. В Госдуме предположили, что Киеву необходимо сохранить свое присутствие на российской территории для усиления переговорной позиции.