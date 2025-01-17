Украина отправила в Курскую область отряды из бывших заключенных. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

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Из какого именно региона Украины переброшено подкрепление, не уточняется. По сообщению собеседника агентства, отряды планировали задействовать в так называемых «мясных штурмах».

В итоге штурмовые отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа. Райцентр Суджа и ряд других населенных пунктов остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января появились сообщения о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев, однако российские военкоры это опровергли.