В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в Telegram-канале.

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Информация о количестве поврежденных объектов и другие подробности не приводятся.

В ночь на пятницу в подконтрольных Киеву районах Запорожской области воздушная тревога объявлялась один раз и продлилась менее часа.