В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в Telegram-канале.
Информация о количестве поврежденных объектов и другие подробности не приводятся.
В ночь на пятницу в подконтрольных Киеву районах Запорожской области воздушная тревога объявлялась один раз и продлилась менее часа.