Зеленский заявил о неспособности Европы противостоять России без украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, то Европа не способна противостоять России без украинской армии. Его слова приводит портал Onet.

«Без украинских Вооруженных сил у Европы, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких шансов против России», — подчеркнул политик.

Он назвал Европу «совершенно другой цивилизацией», которая не знает, что такое вооруженный конфликт.

Ранее Зеленский заявил, что независимость Украины является условием независимости Польши и других стран Европы. Он рассказал об этом во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском, которая состоялась в Варшаве 15 января.