Эстония разрешит военным применять силу в случае угроз на море

Эстония разрешит своим военным применять силу в случае угроз на всей своей морской территории, в том числе в исключительной экономической зоне. Об этом заявил министр обороны балтийской страны Ханно Певкур, пишет газета Postimees.

Эстония разрешит военным применять силу в случае угроз на море
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«В случае возникновения угрозы Эстония может отреагировать на всей своей морской территории, включая исключительную экономическую зону», — цитирует издание заявление главы ведомства.

С этой целью в законодательство республики будут внесены изменения. В случае возникновения угрозы в первую очередь необходимо будет установить связь с капитаном судна, его попросят изменить курс или пришвартоваться. Однако в случае необходимости применения силы глава Минобороны Эстонии должен будет дать такое разрешение.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова жестко отвечать на любые угрозы объектам инфраструктуры в Балтийском море.

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