Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий призыв россиян в запасе на военные сборы в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ был размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Согласно тексту указа, граждане РФ будут призваны для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, органах государственной охраны, органах федеральной службы безопасности, войсках национальной гвардии и спасательных воинских формированиях министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
«В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года Nº 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года Nº 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю: 1. Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации», — сказано в документе.