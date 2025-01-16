Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий призыв россиян в запасе на военные сборы в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Согласно тексту указа, граждане РФ будут призваны для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, органах государственной охраны, органах федеральной службы безопасности, войсках национальной гвардии и спасательных воинских формированиях министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.