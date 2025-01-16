На Западе узнали о планах хуситов прекратить атаки на корабли

Хуситы движения «Ансар Аллах» объявят о прекращении атак в Красном море. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, хуситы объявят о прекращении нападений на суда после соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

«Британским, американским и израильским ударам удалось значительно ограничить атаки хуситов, которые ищут предлог, чтобы объявить о прекращении огня», — отметил исполнительный директор занимающейся обеспечением безопасности на море компании Marisks Димитрис Маниатис.

Ранее представитель «Ансар Аллах» Яхья Сария заявил, что хуситы в очередной раз атаковали американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Своими обстрелами хуситы пытаются вынудить американские войска «отступить на самый север Красного моря».