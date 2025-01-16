ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS по российскому региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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При атаке использовалось пять баллистических ракет. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили цели в воздухе, однако осколки, по данным Shot, упали и повредили несколько зданий.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В этот же день стало известно, что в Белгородской области в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины пострадал мужчина. Россиянина с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, добавил тогда губернатор региона Вячеслав Гладков.