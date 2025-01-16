Дании захотела построить военную авиабазу в Гренландии

Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии, чтобы «продемонстрировать силу». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежское СМИ.

Отмечается, что соответствующая информация содержится в 22-страничном засекреченном документе командования ВС Дании, который посвящен расширению возможностей армии для решения задач в Арктике и Северной Атлантике. Он был подготовлен в сентябре 2024 года.

«База должна будет принимать датские истребители F-35 на пребывание и приземление в поселении Кангерлуссуак в связи с периодической готовностью к отражению атаки, отстаиванию суверенитета и демонстрации силы в пределах территории Королевства Дания», — говорится в документе.

В нем также указывается, что база сможет вместить до 94 человек и «усилит защиту критической инфраструктуры Гренландии, подводных кабелей, электростанций, нефтехранилищ и других уязвимых объектов». Кроме того в документе говорится о создании на острове мобильной военной базы, которую можно будет перемещать при помощи транспортных средств.

Также в докладе подчеркивается намерение Гренландии расширить штаб-квартиру арктического командования в Нууке еще примерно на 58 человек. В настоящее время она вмещает около 70 человек.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией. Премьер-министр острова Муте Эгеде, комментируя это, ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. По его словам, жители Гренландии хотят, чтобы она была независимым государством, а также желают быть единственными, кто решает их будущее.