Российские войска, обходящие Покровск с юга, взяли под контроль железную дорогу, соединяющую город с Днепропетровском.

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За последние дни ВС РФ продвинулись у села Котлино, выйдя к железнодорожному полотну. Также предпринимаются попытки зайти в сам населенный пункт, пишут "Военкоры Русской весны".

Русские продолжают планомерно зажимать город в клещи, первым делом блокируя логистику, сообщил украинский ресурс Deep State. В распоряжении ВСУ остается единственная автотрасса Покровск-Павлоград, но ездить по ней небезопасно. Шоссе патрулируют русские FPV-дроны, прилетающие с северного и южного флангов полукольца.

Также наши отряды пытаются выдавить врага из Удачного. Село находится на перекрестке дорог и может стать плацдармом для дальнейшего движения на запад.