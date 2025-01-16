Британский премьер объявил о передаче Украине новой системы ПВО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине новой мобильной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее заявление Стармер сделал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Во время своего выступления он указал, что вел активные дискуссии с Зеленским по вопросу передачи Украине новой системы ПВО на протяжении нескольких месяцев.

По словам Стармера, она будет «соответствовать нуждам Украины».

Ранее сообщалось, что британский премьер прибыл в Киев для переговоров по вопросу безопасности. В частности, Стармер планировал подписать с Зеленским договор о «100-летнем партнерстве».