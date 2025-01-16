Telegraph: Британия выступает против отправки войск на Украину

Правительство Великобритании выступает против отправки миротворческих сил на территорию Украины.

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Об этом пишет издание Telegraph.

По данным источников, выделение войск, если оно состоится, создаст значительную нагрузку на бюджет Министерства обороны в то время, когда Министерство финансов ищет способы сократить расходы.

«В развёртывании могут быть задействованы тысячи британских военнослужащих в то время, когда военное руководство уже предупредило, что Великобритания не способна вести войну», — отмечается в материале.

Кроме того, авторы подчёркивают, что любое развёртывание сил на Украине может привести к тому, что Москва расценит такие действия как эскалацию.