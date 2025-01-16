Telegraph: Британия выступает против отправки войск на Украину
Правительство Великобритании выступает против отправки миротворческих сил на территорию Украины.
Об этом пишет издание Telegraph.
По данным источников, выделение войск, если оно состоится, создаст значительную нагрузку на бюджет Министерства обороны в то время, когда Министерство финансов ищет способы сократить расходы.
«В развёртывании могут быть задействованы тысячи британских военнослужащих в то время, когда военное руководство уже предупредило, что Великобритания не способна вести войну», — отмечается в материале.
Кроме того, авторы подчёркивают, что любое развёртывание сил на Украине может привести к тому, что Москва расценит такие действия как эскалацию.