Российские военные продвинулись в районе Курахово

Российские военные продвинулись западнее и южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Российские военные продвинулись в районе Курахово
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Он уточнил, что ВС России взяли под контроль более шести квадратных километров в районе Андреевки, которая находится на западе от Курахово. Помимо этого, около семи квадратных километров были взяты под контроль у села Янтарное, добавил Рогов.

Ранее украинский аналитический проект DeepState признал, что силы РФ взяли под свой контроль 11 населенных пунктов на территории Донбасса. В частности, украинские войска были выбиты из Курахово, Янтарного, Лозовой и Ивановки. Помимо этого, ВС России продвинулись в Часовом Яре.

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