Восполнение потерь в ВСУ - вызов для Украины, признал Владимир Зеленский.

"Безусловно, у нас есть потери. Безусловно, когда есть раненые и убитые, надо обучать людей и пополнять [войска]. Это вызов, он понятный", - сказал он в интервью польским СМИ в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление западных стран о нехватке людей в ВСУ.

В то же время Зеленский отметил, что направляемых в войска людей необходимо соответствующим образом вооружить.

"Это не вопрос просто людей. <...> Есть бригады, которые укомплектованы вооружением на 60-70%, что-то в процессе, что-то идет, а что-то никак не идет", - сказал он.

Зеленский также отметил, что "самая сложная ситуация на востоке".

"Там не хватает помощи", - добавил он.

За последние недели представители администрации США уже открыто заявляли, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы удержать фронт. Однако снижение мобилизационного возраста является крайне непопулярной мерой, представители украинских властей утверждают, что таких планов нет. В Киеве указывают, что Запад поставляет недостаточно оружия даже для уже имеющихся бригад.

Сейчас на Украине мобилизации подлежат мужчины с 25 до 60 лет. В 2024 году возраст мобилизации уже один раз снижался - до апреля 2024 года мобилизовать могли только с 27 лет. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины продолжают испытывать серьезный дефицит личного состава. По подсчетам ТАСС, с февраля 2022 года ВСУ потеряли более 900 тыс. человек убитыми и ранеными.