Латвия заявила о неготовности НАТО воевать на Украине

Североатлантический альянс не готов напрямую участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом в интервью украинскому СМИ The Kyiv Independent заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

Латвия заявила о неготовности НАТО воевать на Украине
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По ее словам, вместо этого НАТО оказывают поддержку украинской самообороны, предоставляя для этого все необходимое. Соответствующее заявление Браже сделала на фоне дискуссий о возможной дислокации на Украине западных войск. По мнению латвйского дипломата, такой шаг спровоцирует эскалацию напряженности для Европы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО следует направить Украине официальное приглашение о вступлении в блок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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