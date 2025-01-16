Латвия заявила о неготовности НАТО воевать на Украине

Североатлантический альянс не готов напрямую участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом в интервью украинскому СМИ The Kyiv Independent заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

По ее словам, вместо этого НАТО оказывают поддержку украинской самообороны, предоставляя для этого все необходимое. Соответствующее заявление Браже сделала на фоне дискуссий о возможной дислокации на Украине западных войск. По мнению латвйского дипломата, такой шаг спровоцирует эскалацию напряженности для Европы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО следует направить Украине официальное приглашение о вступлении в блок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».