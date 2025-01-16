Израиль нанес удар по Газе после прекращения огня c ХАМАС

Израильская армия усилила удары по Газе через несколько часов после объявления о прекращении огня с ХАМАС и соглашения об освобождении заложников.

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Об этом сообщает Reuters.

«Жители и власти палестинского анклава сообщили, что Израиль усилил удары по сектору Газа спустя несколько часов после объявления о прекращении огня и освобождении заложников», — говорится в сообщении.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа

15 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти достигли предварительных договоренностей с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль, предположительно, освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем.