Российский регион подвергся атаке беспилотников ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что над территорией Починковского района были перехвачены пять дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Попытка атаки надводных беспилотников ВСУ отражена у Севастополя

Незадолго до этого в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Анохин призвал граждан сохранять спокойствие в случае работы средств противовоздушной обороны, а также не приближаться к обломкам дронов.

Вечером в пятницу, 17 января, атаке семи украинских беспилотников подверглась Брянская область.