Российские войска заняли стратегическую высоту под Макеевкой

Российские военнослужащие, продвигаясь у Макеевки Луганской Народной Республики, выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стратегической высоты, расположенной северо-западнее населенного пункта. Противник от безысходности покинул несколько позиций у Макеевки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"ВС РФ продолжают продвижение в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР, выбивая противника с занимаемых рубежей и укрепленных позиций. В результате огневого воздействия наших войск украинские боевики утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населенного пункта, лишив себя тактического преимущества", - сказал он.

Марочко отметил, что после перехода упомянутой стратегической высоты под контроль российских сил противник покинул несколько позиций, "ввиду отсутствия в них дальнейшей целесообразности".