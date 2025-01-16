Только 60 процентам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью оснащены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Onet.

© Лента.ру

Кроме того, украинский лидер признал, что ситуация для ВСУ на линии фронта тяжелая. По его словам, случаются инциденты, когда «инициатива переходит от одной стороны к другой».

Зеленский провел встречу с представителями украинской общины в Варшаве

Ранее сообщилось, что Вооруженные силы Украины хотели купить позиции в Донецкой народной республике (ДНР), но попали в ловушку ФСБ и Министерства обороны России.