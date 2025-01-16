Великобритания и Франция обсуждают отправку своих войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку своих войск на Украину. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

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«Сэр Кир Стармер и Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат на Украину в качестве миротворческих сил после заключения возможной сделки по прекращению конфликта», — говорится в материале.

Зеленский и Макрон обсудили размещение западных войск на Украине

Отмечается, что детали этих переговоров пока держатся в секрете.

По данным источников газеты, Стармер ещё не принял окончательное решение, в то время как Макрон поддерживает эту идею.

Ранее газета Financial Times сообщала, что страны Европы не могут отправить миротворцев на Украину, так как напрямую вовлечены в конфликт посредством финансирования.