На Украине сравнили перевод авиатехников в пехоту с обороной Берлина

Решение о переводе авиатехников в пехоту напоминает оборону Берлина в апреле 1945 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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«Авиатехники — это элита войск. Наравне с теми, кто занимается радиолокационной разведкой, постановкой помех, пилотированием. Когда таких узких и редких специалистов направляют в пехоту - это Берлин апреля 1945-го. При этом, я не исключаю, что это сознательная диверсия против воздушных сил. Впрочем, какой рейх — такой и Гитлер», — сравнил Дубинский.

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Депутат напомнил, что и в армии и в жизни есть люди, чья квалификация отличается от других. Дубинский подчеркнул, что не имеет в виду офицеров.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Евтушок раскритиковал решение генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по переводу авиатехников в пехоту. Вместо этого он предложил привлекать к службе представителей силовых структур, которые ушли на пенсию в 35-40 лет, так как «многие из них могли бы заменить тех, кто воюет уже много лет без отдыха».