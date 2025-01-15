Франция тайно провела учения по вводу войск на Украину

Вооруженные силы Франции осенью тайно провели учения для подготовки в случае их развертывания на Украине. Об этом пишет Intelligence Online.

По данным портала, бойцы спецназа и операторы БПЛА французской армии в течение нескольких дней осенью 2024 года проводили учения по оперативной подготовке на секретном полигоне.

В маневрах принимали участие все силы Командования наземных специальных миссий (CAST). Была проведена проверка личного состава и техники.

В учениях были задействованы 3200 военных. Они прошли на местности, «топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева».

«Париж реализовал сценарий интервенции на Украину, направленный на сдерживание прорыва России из Белоруссии», — отметили журналисты.

По их данным, основное внимание уделялось тактике применения дронов Parrot Anafi MK3 и Mavic 3T, средств РЭБ.