ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобождаемых заложников из Газы

Армия Израиля объявила о начале подготовки к приему заложников, которые удерживаются в секторе Газа и в скором времени должны быть освобождены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦАХАЛ.

Там отметили, что подготовительные мероприятия получили название «Крылья свободы».

Ранее сообщалось, что сделка между ХАМАС и Израилем предполагает прекращение огня в секторе Газа на 1,5 месяца и обмен 33 израильских заложников на 1,3 тысячи палестинских заключенных.