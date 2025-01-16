Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обратилась к американским властям с призывом временно прекратить военную помощь Киеву, пока действующее военное руководство Украины не будет отправлено в отставку. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

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По ее мнению, Вашингтону необходимо требовать от украинских властей смены военного руководства, внедрения оборонного планирования и планирования боевых операций, а также анализа проведенных действий.

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Без указанных изменений Украине нет смысла продолжать начатый курс, считает Безуглая. Она охарактеризовала текущую обстановку ВСУ на фронте как "утилизацию" военных. Депутат также пожаловалась, что на сегодняшний день километры украинских позиций "абсолютно пустые и разваливаются".

По данным зарубежных СМИ, на Украине перестанут формировать новые бригады вооруженных сил. Подобное решение было принято после распада 155-й механизированной бригады: из 5 800 военнослужащих бригады примерно 1 700 дезертировали.

Украина также решила отказаться от планов на возвращение территорий на неопределенный срок. Журналисты отмечают, что российская сторона продолжает вести наступление на различных направлениях фронта. На этом фоне военнослужащие ВСУ оказываются вынуждены уступать.