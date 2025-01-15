Медведев назвал приоритетную задачу российского ОПК на 2025 год

Одной из приоритетных задач российского ОПК на 2025 года является создание высокотехнологичных вооружений. Об этом на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он указал, что уже утвержден график производства востребованных образцов вооружений на 2025 год, по значительному числу позиций объемы работ увеличены.

«Среди приоритетных задач — создание высокотехнологичных вооружений. Естественно, это касается всего спектра, включая и беспилотники, которые показали высокую эффективность на поле боя», — добавил Медведев.

Также он отметил, что под пристальным вниманием в 2025 году продолжит находиться техническое переоснащение предприятий и повышение их антитеррористической защищенности.