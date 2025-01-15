Медведев назвал приоритетную задачу российского ОПК на 2025 год

Одной из приоритетных задач российского ОПК на 2025 года является создание высокотехнологичных вооружений. Об этом на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал приоритетную задачу российского ОПК на 2025 год
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Он указал, что уже утвержден график производства востребованных образцов вооружений на 2025 год, по значительному числу позиций объемы работ увеличены.

«Среди приоритетных задач — создание высокотехнологичных вооружений. Естественно, это касается всего спектра, включая и беспилотники, которые показали высокую эффективность на поле боя», — добавил Медведев.

Также он отметил, что под пристальным вниманием в 2025 году продолжит находиться техническое переоснащение предприятий и повышение их антитеррористической защищенности.